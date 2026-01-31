48.000 docenti neoassunti questionario online entro il 6 febbraio e recupero assenza primo incontro Indire

Venerdì 30 gennaio si è tenuto l’evento nazionale di avvio dedicato ai nuovi insegnanti e a quelli in transizione di ruolo. Si tratta del primo passo ufficiale per il percorso di formazione e prova previsto per il 202526. In totale, sono 48.000 i docenti coinvolti, che entro il 6 febbraio dovranno compilare un questionario online. Inoltre, è stato annunciato il recupero dell’assenza al primo incontro organizzato dall’Indire, che ha subito suscitato l’attenzione di molti interessati.

Venerdì 30 gennaio si è svolto l'evento nazionale di avvio dedicato ai docenti neoassunti e ai docenti in passaggio di ruolo per l'Anno di formazione e prova 202526. A conclusione dell'incontro, viene proposto un questionario anonimo che è possibile restituire entro il 6 febbraio. L'incontro, svolto in presenza dalle 15 alle 18 presso le Scuole Polo ha visto alternarsi interventi sui principali aspetti del percorso di formazione e prova. Un focus specifico è stato dedicato all'ambiente online Neoassunti, sulle principali fasi previste dal modello formativo e sugli adempimenti richiesti ai docenti.

