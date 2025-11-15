Contro i tempi d' attesa in sanità Civica Fabbri chiede l' uso dell' intelligenza artificiale
La sanità ferrarese manifesta da anni qualche criticità strutturale e organizzativa, come succede tra l'altro in molte zone d'Italia. Le liste d’attesa per visite ed esami raggiungono anche dieci, undici mesi, con conseguente difficoltà per i cittadini di accedere alle prestazioni in tempi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
