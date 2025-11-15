Contro i tempi d' attesa in sanità Civica Fabbri chiede l' uso dell' intelligenza artificiale

Ferraratoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità ferrarese manifesta da anni qualche criticità strutturale e organizzativa, come succede tra l'altro in molte zone d'Italia. Le liste d’attesa per visite ed esami raggiungono anche dieci, undici mesi, con conseguente difficoltà per i cittadini di accedere alle prestazioni in tempi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

contro tempi d attesaLe liste d'attesa nella sanità s'allungano: una storia di sprechi, più che di povertà - Un italiano su dieci ha rinunciato a curarsi nel 2024 per i tempi lunghi e la scomodità delle strutture sanitarie, un dato in crescita. Riporta huffingtonpost.it

contro tempi d attesaListe d’attesa: incontro tra Comune a Asl Tse sulle prestazioni - Si è svolto questa mattina, giovedì 13 novembre, a palazzo Berlinghieri un incontro fra l’assessore alla sanità del Comune di Siena, Giuseppe ... ilcittadinoonline.it scrive

Liste d’attesa gonfiate per lavorare meno: sotto processo dieci medici del Careggi - FIRENZE Un trucco informatico per “svuotare” i reparti e allungare le liste d’attesa. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Tempi D Attesa