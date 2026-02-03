Sicurezza il governo frena Dubbi del Colle sul fermo preventivo Cade nel vuoto l’appello alle opposizioni

Il governo ha deciso di mettere uno stop alla proposta di fermo preventivo. Il Colle mostra dubbi sulla misura, che rischia di bloccare l’intero sistema di sicurezza. Intanto, le opposizioni avevano fatto appello a collaborare, ma ora sembrano rimaste senza risposte. La situazione si fa complicata e le scadenze si avvicinano.

Roma, 2 febbraio 2026 – È una corsa contro il tempo che rischia di trasformarsi in una falsa partenza. Il vertice di maggioranza, convocato d’urgenza a Palazzo Chigi sull’onda emotiva del pestaggio di Torino, si chiude con una fumata grigia. Nessun provvedimento immediato, solo la certezza che il “pacchetto sicurezza” – composto da un decreto e un disegno di legge – arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma cosa conterrà davvero, resta un mistero. Per tutta la mattinata lo stato maggiore del governo — Giorgia Meloni, i due vicepremier (con Antonio Tajani collegato in video), i ministri di Interno, Giustizia, Difesa e i vertici delle forze dell’ordine — ha cercato la quadra, finendo per improvvisare all’ultimo minuto un appello alle opposizioni «a una più stretta collaborazione istituzionale», anche alla luce «delle recenti dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein ». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

