Questa mattina il governo ha deciso di rallentare sulla questione della sicurezza. Il Colle ha espresso dubbi sul fermo preventivo, rallentando così l’approvazione del nuovo pacchetto di interventi. Oggi il ministro Piantedosi è in Parlamento per confrontarsi con le opposizioni, mentre in serata si svolgerà una riunione tra capigruppo al Senato. La partita si gioca tutta in queste ore, con le opposizioni che continuano a chiedere più chiarezza e azioni concrete.

Roma, 2 febbraio 2026 – È una corsa contro il tempo che rischia di trasformarsi in una falsa partenza. Il vertice di maggioranza, convocato d’urgenza a Palazzo Chigi sull’onda emotiva del pestaggio di Torino, si chiude con una fumata grigia. Nessun provvedimento immediato, solo la certezza che il “pacchetto sicurezza” – composto da un decreto e un disegno di legge – arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma cosa conterrà davvero, resta un mistero. Per tutta la mattinata lo stato maggiore del governo — Giorgia Meloni, i due vicepremier (con Antonio Tajani collegato in video), i ministri di Interno, Giustizia, Difesa e i vertici delle forze dell’ordine — ha cercato la quadra, finendo per improvvisare all’ultimo minuto un appello alle opposizioni «a una più stretta collaborazione istituzionale», anche alla luce «delle recenti dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza, il governo frena. Dubbi del Colle sul fermo preventivo. Cade nel vuoto l’appello alle opposizioni

Approfondimenti su Sicurezza Governo

Il governo ha deciso di mettere uno stop alla proposta di fermo preventivo.

Il governo Meloni si prepara a mettere a punto le nuove norme sul decreto Sicurezza, tra fermo preventivo e cauzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Governo

Argomenti discussi: Studentato in Barriera, ci sono i fondi. Ma Edisu frena: costi aumentati e la zona ci preoccupa; La Corte costituzionale frena la stretta anti-droghe del nuovo codice della strada: il conducente sarà punibile solo se in stato di alterazione; Minneapolis, Trump: Ora de-escalation in Minnesota. Spiace per Pretti. Noem resta; CALCIO: PRIMA DIVISIONE; L'AQUILA VA BENISSIMO E PAGLIARI FRENA, ''OCCHIO, NON SIAMO IL REAL''.

Pacchetto Sicurezza, il Quirinale vigila. E la maggioranza non trova la quadra sulle normeSicurezza: il Quirinale vigila e la maggioranza guidata ancora non trova la quadra sulle norme del pacchetto atteso domani in Cdm ... lanotiziagiornale.it

Governo frena su Ice e tenta la mossa decisiva per Milano CortinaIl Governo prende le distanze su Ice. E prova a chiudere il ‘caso’ Milano-CortinaDistanza politica e nodo sicurezzaIl governo guidato da Giorgia Melo ... assodigitale.it

#Tg2000 - Vertice di #governo sulla #sicurezza. #Piantedosi riferisce in #Parlamento #2febbraio #Tv2000 #decretosicurezza - facebook.com facebook

#Tg2000 - Vertice di #governo sulla #sicurezza. #Piantedosi riferisce in #Parlamento #2febbraio #Tv2000 #decretosicurezza @Palazzo_Chigi @tg2000it x.com