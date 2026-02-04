Una ragazza di 10 anni è stata maltrattata per un decennio dalla madre, che le impediva di uscire con gli amici e la puniva con metodi duri. La bambina ha vissuto in un clima di paura e restrizioni continue, mentre i vicini avevano notato comportamenti strani ma non avevano denunciato. Ora la polizia ha avviato un’indagine, e la madre rischia di finire sotto processo per maltrattamenti.

L’avrebbe strattonata in più occasioni, vietandole di uscire con gli amici e adottando metodi educativi ‘rigidi’. I maltrattamenti – così sono stati configurati – sarebbero andati avanti quasi dieci anni, dal 2015 a 2023. A rischiare la condanna per maltrattamenti nei confronti della figlia che, all’epoca dei fatti, era minorenne è una 50enne di origini tunisine. Ieri la pubblica accusa ha chiesto per la donna una condanna a un anno e quattro mesi nell’ambito del processo con rito abbreviato. L’udienza è stata rinviata per repliche al prossimo 17 febbraio. I fatti sarebbero appunto avvenuti a Formigine dal 2015 al 2023 e la ragazzina, oggi 19enne, avrebbe subito maltrattamenti da quando aveva undici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Divieto di uscire e punizioni: figlia maltrattata per 10 anni"

A Mantova, una donna di 65 anni è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti alla madre disabile.

