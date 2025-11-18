Mammafiglia di 10 anni nel congelatore

13.20 Una madre di 34 anni e sua figlia di 10 anni sono state trovate morte in un appartamento a Innsbruck,nel Tirolo austriaco.La mamma e la figliletta risultavano scomparse dal luglio 2024. I corpi sono stati trovati in un grande congelatore nascosto in una parte di un ripostiglio. Sono stati arrestati due fratelli.Uno dei due era un collega della donna e aveva avuto una relazione con lei. Subito dopo la scomparsa i sospetti sul 55enne anche per movimenti anomali sul suo conto corrente.La causa della morte non è stata stabilita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

