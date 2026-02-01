Inter-Cremonese | ecco dove seguire in diretta la partita orari e canali tv per lo scontro in Serie A

Domenica alle 18, allo stadio Zini di Cremona si gioca una delle partite più attese della giornata di Serie A. Cremonese e Inter si sfidano in un match che può cambiare gli equilibri in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali tv e si aspetta una gara intensa e combattuta.

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18, lo stadio Zini di Cremona ospita uno degli scontri più attesi della 23ª giornata di Serie A: la sfida tra Cremonese e Inter. Il match, che si gioca in un momento cruciale del campionato, vede i nerazzurri impegnati in una trasferta che potrebbe confermare il loro ruolo di contendenti al titolo, mentre i padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione in zona salvezza. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sport Calcio, Sport 4K, Sport 251 e in streaming attraverso la piattaforma NOW, con la telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e il commento di Riccardo Montolivo.

