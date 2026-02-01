Inter-Cremonese | ecco dove seguire in diretta la partita orari e canali tv per lo scontro in Serie A
Domenica alle 18, allo stadio Zini di Cremona si gioca una delle partite più attese della giornata di Serie A. Cremonese e Inter si sfidano in un match che può cambiare gli equilibri in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali tv e si aspetta una gara intensa e combattuta.
Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18, lo stadio Zini di Cremona ospita uno degli scontri più attesi della 23ª giornata di Serie A: la sfida tra Cremonese e Inter. Il match, che si gioca in un momento cruciale del campionato, vede i nerazzurri impegnati in una trasferta che potrebbe confermare il loro ruolo di contendenti al titolo, mentre i padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione in zona salvezza. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sport Calcio, Sport 4K, Sport 251 e in streaming attraverso la piattaforma NOW, con la telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e il commento di Riccardo Montolivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Inter Cremonese
Cremonese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Cremonese Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ecco le informazioni su come seguire in diretta Cremonese-Napoli, partita valida per la 17ª giornata di Serie A in programma domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano.
Ultime notizie su Inter Cremonese
Argomenti discussi: Cremonese-Inter stasera alle 18: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv; Cremonese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Settore giovanile Cremo, ecco il programma del fine settimana; Cremonese-Inter, le modalità per l’acquisto dei biglietti.
Cremonese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i grigiorossi di Davide Nicola allo stadio Giovanni Zini nel 23° turno di campionato ... tuttosport.com
Cremonese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) - L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 23esima giornata di campionato. msn.com
BOMBA PIO ESPOSITO L'Annuncio prima di Cremonese-Inter! - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Inter x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.