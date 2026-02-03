Colonia Inter in chiaro | dove vedere i sedicesimi di Youth League in gara unica
Questa sera si gioca la partita di Youth League tra Colonia e Inter. Dopo quasi due mesi dalla fine della fase a gironi, la UEFA torna a far parlare di sé con questa sfida in gara unica. La partita si potrà seguire in diretta in chiaro, offrendo ai tifosi italiani l’occasione di vedere i giovani talenti delle due squadre senza dover ricorrere a servizi a pagamento. La competizione, ormai alle sue fasi finali, tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio giovanile.
Colonia Inter in chiaro. A distanza di quasi due mesi dalla conclusione della League Phase, torna protagonista la UEFA Youth League, la massima competizione continentale riservata alle formazioni giovanili. L’ Inter U20 di Benito Carbone riparte dai sedicesimi di finale, traguardo raggiunto grazie a un ottimo cammino nella prima fase. Il regolamento prevede che ai sedicesimi accedano le prime 22 squadre della classifica generale. Le formazioni piazzate tra il 1° e il 6° posto del percorso Champions affrontano quelle dal 17° al 22°, mentre le squadre classificate dal 7° al 16° incrociano le dieci qualificate del percorso campioni nazionali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
