Diramazione Roma Sud | chiusa stanotte l' uscita di San Cesareo per lavori ai cavalcavia

Questa notte l’uscita di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud è rimasta chiusa. Autostrade per l’Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il traffico per permettere lavori di ispezione e manutenzione ai cavalcavia

Autostrade per l’Italia comunica che sulla D19 Diramazione Roma Sud sono previste modifiche alla viabilità per consentire urgenti attività di ispezione e manutenzione strutturale ai cavalcavia "Strada Vicinale delle Faete" e "Strada Comunale Sant'Andrea".Orari e chiusure Il provvedimento scatterà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Roma Sud Viabilita’: diramazione Roma sud, chiusa per una notte l’uscita della stazione di San Cesareo La stazione di San Cesareo sulla D19 Diramazione Roma sud sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 21 gennaio alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, per consentire lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza. Lavori sulla Diramazione Roma Sud: chiude l'uscita di San Cesareo. Tutte le informazioni Autostrade per l’Italia hanno annunciato la chiusura dell’uscita di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Sud Argomenti discussi: Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Incidente in A1 tra Valmontone e Roma Sud. Sette chilometri di coda; Diramazione Roma Sud: chiusa stanotte l'uscita di San Cesareo per lavori ai cavalcavia; Roma Sud, chiusa per una notte l’uscita di San Cesareo. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESED08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L'IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESERoma, 2 febbraio 2026 - Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, ... trasporti-italia.com Traffico Roma del 15-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati apriamo subito segnalando un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare che sta provocando lunghe code dalla ... romadailynews.it Modifiche alla viabilità sulla Diramazione Roma Sud per interventi di manutenzione stradale: chiusura temporanea di un casello - facebook.com facebook #News | #lavori | Diramazione Roma Sud Lavori e chiusure notturne programmate dal 26 al #29gennaio Qui tutti i dettagli buff.ly/qgqCPKB #Luceverde x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.