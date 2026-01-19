Lavori sulla Diramazione Roma Sud | chiude l' uscita di San Cesareo Tutte le informazioni

Autostrade per l’Italia hanno annunciato la chiusura dell’uscita di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud. Questa modifica temporanea è stata necessaria per permettere lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza. Di seguito, tutte le informazioni utili sulla viabilità e le eventuali alternative disponibili per gli utenti della strada.

Per limitare i disagi agli automobilisti in transito durante la fascia oraria indicata, si consiglia di utilizzare l'uscita autostradale di Monteporzio Catone, Il provvedimento scatterà nella notte tra mercoledì e giovedì. Nello specifico, dalle ore 22:00 di mercoledì 21 gennaio alle ore 06:00 di giovedì 22 gennaio, sarà interdetta al traffico la stazione di San Cesareo. La chiusura riguarda esclusivamente l'uscita per i veicoli provenienti da Roma e dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.). Per restare aggiornati sull'evoluzione della situazione e monitorare il traffico, Autostrade per l'Italia ricorda i canali ufficiali a disposizione dell'utenza: Radio e TV: Collegamenti su RTL 102.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La stazione di San Cesareo sulla D19 Diramazione Roma sud sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 21 gennaio alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, per consentire lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda l’uscita della stazione e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante gli interventi. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni alternative.

