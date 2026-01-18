Viabilita’ | diramazione Roma sud chiusa per una notte l’uscita della stazione di San Cesareo

La stazione di San Cesareo sulla D19 Diramazione Roma sud sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 21 gennaio alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, per consentire lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda l’uscita della stazione e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante gli interventi. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni alternative.

Sulla D19 Diramazione Roma sud, per facilitare l'esecuzione di importanti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di San Cesareo sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 21 gennaio fino alle 6:00 di giovedì 22 gennaio. Questa chiusura riguarderà esclusivamente l'uscita per coloro che provengono da RomaGra (Grande Raccordo Anulare). La notizia è stata comunicata da Autostrade, che consiglia agli automobilisti di utilizzare, come alternativa, l'uscita alla stazione di Monteporzio Catone.

Mercoledì prossimo, l'autostrada A1 sarà chiusa da Valmontone verso la Diramazione Roma Sud, causando possibili disagi per gli automobilisti in transito. La chiusura temporanea influenzerà gli spostamenti sulla principale via di collegamento verso Roma, richiedendo attenzione e pianificazione da parte di chi deve recarsi nella capitale.

