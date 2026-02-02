I LineaNazca incantano Palmanova con un’evocazione sonora tra prog e visioni dell’aldilà

Sabato 21 febbraio 2026, alle 20.45, il Teatro Gustavo Modena di Palmanova ospiterà i LineaNazca, che portano in scena uno spettacolo tra prog e visioni dell’aldilà. L’evento promette più di una semplice esibizione: vuole far riflettere e coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro e visivo.

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 20.45, il Teatro Gustavo Modena di Palmanova diventerà teatro di un evento che non si limita a intrattenere, ma cerca di interrogare. I LineaNazca, band friulana nota per la sua ricerca sonora e per l'originalità dei formati, porteranno in scena "Eldorado – Prog-Rock Opera", un'opera teatrale in musica che ripercorre il concept album del 2010, trasformato in spettacolo dal vivo. L'evento fa parte della rassegna Confini Dinamici, promossa da S@ngiorgio 2020 con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un programma che si propone di esplorare i confini tra arte, musica e pensiero critico.

