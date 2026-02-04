Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro Avs | Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza

Giuseppe De Cristofaro, capogruppo di Avs al Senato, torna a parlare dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza. Durante la puntata di oggi, ha spiegato cosa sta succedendo in città e quali sono le misure che si vogliono mettere in campo. De Cristofaro ha anche affrontato il tema di Gaza, portando la sua opinione sui recenti sviluppi. La discussione si è concentrata sui problemi concreti e sulle decisioni che si stanno prendendo in Parlamento.

Ecco #DimmiLaVerità del 4 febbraio 2026. Il capogruppo di Avs al Senato, Giuseppe De Cristofaro, parla di Gaza, dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza.

