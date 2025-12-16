Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino | L' islamofobia è un assist per i terroristi islamici

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità, il generale Giuseppe Santomartino analizza il ruolo dell’islamofobia e il suo impatto sulla lotta al terrorismo. Spiega perché, secondo lui, la narrazione attuale rischia di favorire i terroristi islamici e perché è necessario un cambiamento di prospettiva nella gestione di questa minaccia.

Ecco #DimmiLaVerità del 16 dicembre 2025. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché non ha più senso parlare di Isis e perché la islamofobia è un assist per i terroristi islamici. Laverita.info

