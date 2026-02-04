Caos Abc si dimette il Comitato di sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina si dimette tutto in una volta. I membri, tra cui Loreti Alessandro, Formiconi Antonio, Ardia Laura, Mazzoli Daniele e Stocco Luca, hanno deciso di lasciare l’incarico ieri sera. La decisione arriva senza preavviso e crea un vuoto immediato nell’ente.

Il Comitato di sorveglianza dell'Azienda per i Beni Comuni di Latina, formato da Loreti Alessandro, Formiconi Antonio, Ardia Laura, Mazzoli Daniele e Stocco Luca, ha annunciato ieri in tarda serata, la decisione di rassegnare le dimissioni in blocco."Una scelta drastica - spiegano in una nota -.

