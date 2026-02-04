Crollo delle strutture di controllo | il Comitato di sorveglianza di ABC presenta le dimissioni inaspettate

Il Comitato di Sorveglianza dell'Azienda per i Beni Comuni di Latina, composto da cinque membri tra cui Loreti Alessandro, Formiconi Antonio, Ardia Laura, Mazzoli Daniele e Stocco Luca, ha annunciato ieri sera, poco dopo le 21, la decisione di rassegnare le dimissioni in blocco. Un gesto che non è solo un'uscita di scena, ma un atto di denuncia collettiva contro un sistema che, secondo i suoi stessi componenti, si è trasformato in un meccanismo di esclusione. Il comunicato, diffuso in tarda serata, non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Se il Comune sceglie il silenzio e l'immobilità, noi scegliamo l'uscita di scena per non essere complici di un disastro annunciato».

