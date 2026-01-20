Diletta Leotta mini dress maxi frange | il look total white a Fuoriclasse

Diletta Leotta ha scelto un look total white con mini dress e maxi frange a Fuoriclasse, dimostrando come il bianco rappresenti un elemento versatile e facile da integrare nel guardaroba. Questa tonalità, neutra e luminosa, si presta a molteplici interpretazioni, creando combinazioni eleganti e raffinate. Il bianco, infatti, si conferma come una base affidabile per costruire outfit semplici ma di grande impatto estetico.

Perché, nella scelta dei pezzi imprescindibili su cui fondare il proprio guardaroba, il bianco ha sempre così tanto successo? Forse perché è concepito come una tela neutra su cui costruire praticamente ogni look, una specie di collante, capace di saldare insieme le sfumature più diverse e apparentemente estranee. Forse perché apporta la giusta dose di pace, calma e tranquillità alla routine di ogni giorno. Lo sa perfettamente Diletta Leotta, che lo sceglie spesso e volentieri nel suo tempo libero ed anche sul piccolo schermo. L'ultima volta? Nello studio di Fuoriclasse, su Dazn.

Diletta Leotta #ierieoggi Anno 2006 vs 2025 - facebook.com facebook

