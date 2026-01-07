Diletta Leotta i look total white con pacione a vista sulle Dolomiti

Diletta Leotta torna a condividere momenti di relax e stile sulle Dolomiti, scegliendo look total white con dettagli casual. Dopo un Natale a Dubai, la conduttrice si gode una pausa in montagna, un modo semplice e autentico per iniziare il 2026. La sua scelta di abbigliamento riflette sobrietà e naturalezza, perfette per vivere appieno questi giorni di tranquillità in compagnia delle persone care.

Questo 2026 sembra decisamente essersi aperto nel verso giusto per Diletta Leotta la quale, dopo aver trascorso un favoloso Natale vista mare in quel di Dubai, è partita immediatamente per la montagna: in fondo non esiste maniera migliore di accogliere il nuovo anno che con una breve pausa dalla routine in compagnia delle proprie persone del cuore. Accanto a lei ci sono ovviamente Loris Karius e la piccola Aria, insieme agli amici più intimi. Un momento di vita senz'altro speciale, questo, che la vede felicemente in attesa del suo secondo figlio con il portiere tedesco. La meta a far da sfondo a quelli che un giorno non troppo lontano saranno dolcissimi ricordi? L'esclusivo Hotel Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, tra piscine riscaldate, ricche cene e panorami mozzafiato.

