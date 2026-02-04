Diffama su Facebook la vicina di casa disabile usando come account il profilo di un gatto | assolta

Una vicenda curiosa si è conclusa questa mattina ad Ancona. Un uomo aveva diffamato la vicina di casa disabile, usando un profilo falso a nome di un gatto su Facebook. Dopo aver scritto accuse pesanti, l’autore si è visto assolvere in tribunale. La vicenda aveva sollevato polemiche, anche perché le parole erano state molto dure e offensive, rivolte alla donna. Ora, l’uomo dovrà riparare anche il danno causato, oltre a rispondere delle accuse di diffamazione.

ANCONA – "Sei una stalker, fai ridere e nemmeno i carabinieri credono più alle tue stupidaggini. Comportati da persona civile e ripara il bagno che ci sta allagando casa". Parole taglienti contro la vicina di casa usando il profilo Facebook di un gatto, con tanto di foto.

