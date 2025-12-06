Salvare album Facebook dal profilo e Foto di amici su PC

Facebook ormai è diventato un gigantesco deposito digitale di foto, tutti ne abbiamo caricate, chi più chi meno. Mentre è ancora il social più usato dai "grandi", non c'è dubbio che sia ancora uno dei migliori modi per condividere foto in privato con amici e parenti, più organizzato di Instagram in questo senso. Le foto caricate su Facebook possono essere sicuramente essere riscaricate sul computer per tenerne una copia locale, ma per chi desidera archiviare i propri ricordi o salvare le foto condivise da amici e pagine pubbliche, è necessario muoversi con strumenti precisi, distinguendo nettamente tra il backup del proprio account e il download di contenuti altrui. 🔗 Leggi su Navigaweb.net