L'Uomo Gatto risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina | Selezionato per merito denuncerò chi diffama

L'Uomo Gatto, noto per la partecipazione a Sarabanda, interviene sulle recenti polemiche riguardanti i tedofori di Milano-Cortina. In risposta alle accuse di favoritismi e scelte discutibili, afferma che la selezione è avvenuta per merito e promette di tutelare la propria reputazione denunciando eventuali diffamazioni. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulla trasparenza e l’equità delle scelte olimpiche.

Dopo il polverone sollevato dall'esclusione di grandi campioni olimpici in favore di influencer e personaggi tv, Gabriele Sbattella, il celebre Uomo Gatto di Sarabanda, replica a Fanpage.it: "Io e mia moglie scelti per merito e territorialità. Esigo rispetto, basta attacchi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

