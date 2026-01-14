L'Uomo Gatto risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina | Selezionato per merito denuncerò chi diffama

L'Uomo Gatto, noto per la partecipazione a Sarabanda, interviene sulle recenti polemiche riguardanti i tedofori di Milano-Cortina. In risposta alle accuse di favoritismi e scelte discutibili, afferma che la selezione è avvenuta per merito e promette di tutelare la propria reputazione denunciando eventuali diffamazioni. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulla trasparenza e l’equità delle scelte olimpiche.

