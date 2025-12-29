Il meteo di Capodanno prevede un’improvvisa ondata di freddo intenso, con temperature fino a -10°C al Nord. Dopo un dicembre caratterizzato da condizioni miti e cieli sereni, il cambio di stagione porterà un brusco calo delle temperature, rendendo probabile la sensazione di freddo pungente. È importante prepararsi adeguatamente per affrontare le basse temperature e vivere il passaggio al nuovo anno in sicurezza.

L’illusione di un inverno mite sta per svanire. Se questi ultimi scampoli del 2025 ci stanno regalando un sole insolitamente tiepido e cieli limpidi grazie all’alta pressione, il passaggio al nuovo anno segnerà un punto di rottura drastico. Mentre ci prepariamo a stappare lo spumante, una massiccia colata di aria artica sta già lasciando la Russia e la Scandinavia per dirigersi dritta verso la nostra Penisola. Sarà il primo vero schiaffo gelido della stagione, capace di trasformare radicalmente il paesaggio meteorologico italiano proprio nelle ore dei festeggiamenti. Il cambiamento inizierà a farsi sentire seriamente durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meteo di Capodanno, batteremo i denti o no? Dal 31 dicembre arriva il gelo vero: fino a -10° al Nord

