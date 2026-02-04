Diaby Inter il retroscena di un mercato bloccato tra sogni e mancati arrivi

La trattativa tra l’Inter e Diaby si è conclusa senza esito. I nerazzurri hanno tentato di portare l’esterno offensivo in squadra, ma alla fine l’affare è saltato. La sessione di mercato si è chiusa con molte promesse non mantenute e sogni sfumati. Ora l’Inter dovrà ripensare le strategie in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Diaby Inter, l'affare sfumato con l'esterno offensivo e il riassunto della sessione paradossale dei nerazzurri. Una sessione di trasferimenti definita a tratti surreale quella vissuta recentemente dal club di Viale della Liberazione. Tra nomi altisonanti accostati e trattative giunte a un passo dalla firma, il bilancio finale parla di una squadra rimasta pressoché identica a se stessa. A fare luce su queste dinamiche è stato Filippo Conticello, firma autorevole della Gazzetta dello Sport, intervenuto durante l'ultimo episodio del podcast "La Tripletta". Diaby Inter, «Un mercato assurdo»: l'analisi di Conticello.

