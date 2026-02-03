L'Inter aveva puntato forte su Cancelo e Perisic per rinforzare la rosa, ma entrambe le trattative sono saltate nonostante le intenzioni positive dei giocatori. Nei giorni finali di mercato, le trattative sembravano avviate, ma qualcosa è andato storto. I dirigenti nerazzurri ora devono fare i conti con i rimpianti e capire cosa sia successo dietro le quinte, mentre i tifosi si chiedono se ci saranno altre occasioni in futuro.

Mateta, dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagli Icardi Juventus, spunta un clamoroso retroscena del giocatore: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così mi confermate» Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti! Hiljemark Pisa, adesso è ufficiale: lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato Lecce, Corvia il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos’è successo

Approfondimenti su Inter Mercato

Joao Cancelo ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato molte interpretazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Snobbata da Cancelo, stoppata per Perisic e Diaby: l'Inter non chiude niente; Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham; Mercato Inter, tanti tentativi andati a vuoto: si è investito per il futuro. L’ultimo fronte…; Mercato Inter, l'esterno non arriva: Chivu rimane (per ora) con quelli che ha.

Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos’è successo nelle due trattativeLa sessione invernale di calciomercato si è chiusa lasciando in dote all’Inter alcuni rimpianti e retroscena suggestivi che emergono solo ora a bocce ferme. Secondo la ricostruzione fornita dal ... calcionews24.com

Inter: Cancelo, Perisic, Frattesi, Diaby. Com’è andato il mercato. VIDEOIl mercato dell'Inter si chiude tra grandi sogni e trattative sfumate: da Cancelo a Perisic, ecco perché i colpi tanto attesi non sono arrivati. Dietro i no del PIF per Diaby e dei nerazzurri alla r ... sport.sky.it

Le pagelle al mercato di Inter, Milan, Juve e Napoli durante il TG di SportMediaset #sportmediaset #mediaset #seriea - facebook.com facebook

Tabella dei debiti finanziari. Indovinate quale squadra finanziariamente messa meglio e, al contempo, a quale squadra hanno bloccato il mercato La Juventus con 302 milioni di debiti No. L’Inter con 248 milioni di debiti No. La Roma con 153 milioni di debi x.com