Juventus il riepilogo del mercato invernale | tra nuovi arrivi e colpi mancati

La finestra di gennaio si chiude con meno colpi di quanto ci si aspettava. La Juventus ha portato a termine alcuni acquisti, ma sono pochi i nomi di rilievo che sono entrati in rosa. Molti altri club hanno invece deluso le aspettative, lasciando i tifosi con poche novità e tanti sogni rimasti nel cassetto. La Serie A si conferma un campionato dove i soldi contano meno e la strategia di mercato si fa più cauta.

È giunta al gong finale anche questa sessione di calciomercato invernale. La Serie A si conferma, in questo senso, un campionato povero sia dal punto di vista economico, che dalla capacità di scelta di nomi ancora da scoprire. In un mercato dove pochissime società, fatta salva probabilmente la sola Roma, hanno saputo innestare dei giocatori adatti al proprio progetto, la Juventus ha scelto due nomi con comprovata esperienza nella massima serie del Bel Paese. Boga e Holm per dare fiato ai titolari. Sebbene le richieste del mister Luciano Spalletti fossero ben altre, la coppia dirigenziale formata da Marco Ottolini e Damien Comolli è riuscita a portare a Torino due nomi che potrebbero far comodo soprattutto nella seconda metà della stagione juventina.

