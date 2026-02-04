Montopoli si trova di fronte a un mistero: il bilancio del Comune non si vede. Vanessa Di Vito, consigliere di opposizione, si chiede dove sia finito e critica la giunta, che si muove come se fosse sul palcoscenico di un teatro senza aver preparato nulla. La sua domanda rimane senza risposta, mentre l’attesa si fa lunga.

MONTOPOLI Che fine ha fatto il bilancio del Comune di Montopoli? Lo chiede Vanessa Divito, consigliere comunale della lista civica di opposizione Idee in Comune. "E’ trascorso anche il mese di gennaio e del bilancio da portare in consiglio comunale per la sua approvazione non se ne odora nemmeno l’intenzione – scrive Divito (nella foto) – Va di pari passo l’approvazione del Dup-Documento unico di programmazione, fondamentale ed essenziale per un’amministratore che si dice attenta e che voglia mantenere un certo passo nella sua programmazione sostenuta in campagna elettorale. Ad oggi possiamo solo operare in via straordinaria e riteniamo che dell’improvvisazione, come si fa a teatro, l’amministrazione stia facendo il suo modus operandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Vito: "Senza bilancio. La giunta improvvisa come si fa a teatro"

Ombre sul bilancio comunale di Sarno, con Sirica di FdI che evidenzia rischi di debiti fuori bilancio a causa della mancanza di una mappatura delle cause.

