Ombre sul bilancio comunale di Sarno, con Sirica di FdI che evidenzia rischi di debiti fuori bilancio a causa della mancanza di una mappatura delle cause. Nonostante il bilancio di previsione sia conforme alle norme e approvato dai revisori, emergono preoccupazioni sulla gestione del rischio contenzioso e sulla sostenibilità finanziaria del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Pur in presenza di un bilancio di previsione formalmente conforme alle norme vigenti e corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori, emergono elementi di forte preoccupazione legati alla gestione del rischio contenzioso del Comune di Sarno. Una criticità che, secondo l’opposizione, non può essere sottovalutata perché incide direttamente sulla solidità futura dei conti dell’ente e sulla tutela dei cittadini. A sollevare il tema è Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno in quota opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che richiama l’attenzione su uno degli aspetti più delicati del bilancio 2026–2028: il Fondo rischi contenzioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ombre sul bilancio comunale a Sarno, Sirica (FdI): “Senza mappatura delle cause si rischiano debiti fuori bilancio”

