Dhelios Volley affronta giovedì Bagnara nella Coppa Calabria | primo turno di competizione

Questa sera l’Amaro Dhelios Volley si prepara a sfidare Bagnara nel primo turno della Coppa Calabria. Una partita che per i padroni di casa vale molto, perché si gioca in casa e conta per la qualificazione. La sfida si gioca giovedì alle 20, in un match che potrebbe già dare indicazioni sulla corsa nella competizione.

**Un derby in casa sua, una partita che conta. Così l’Amaro Dhelios Volley si prepara per la Coppa Calabria, in programma giovedì 5 febbraio alle 20.15 presso la palestra del Righi a Reggio Calabria.** La squadra di Roberto Daquino, protagonista del secondo turno della Coppa Calabria, si affronterà l’Olimpia Bagnara, una delle forze più forti del campionato regionale, in una gara che andrà a definire il destino del gruppo. Il match, in programma per la serata del 5 febbraio, è il primo dei tre appuntamenti previsti per l’attuale fase del torneo, e rappresenta per i reggiani una vera e propria “derby” in cui la tensione è altissima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella prima giornata della Coppa regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios affronta con impegno e determinazione l’Olimpia Bagnara, capolista della Serie C maschile.

