Coppa regionale Calabria in campo con onore | la Dhelios cede 1-3 alla capolista Olimpia Bagnara

Nella prima giornata della Coppa regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios affronta con impegno e determinazione l’Olimpia Bagnara, capolista della Serie C maschile. Nonostante le assenze e gli infortuni, la squadra mostra carattere e volontà, cedendo infine 1-3 a una formazione molto forte. Una prova di dignità sportiva che evidenzia il valore e la grinta del team calabrese.

In campo con onore, contro un grande avversario che sta dominando la Serie C maschile. Nella prima giornata della Coppa regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios, sopperisce ad assenze e infortuni con una bella prova contro la forte Olimpia Bagnara. Vincono i costieri. 22-25. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Serie C, Dhelios Reggio Calabria cede il passo a una competitiva Lamezia Leggi anche: Serie C, Dhelios cede il passo in trasferta alla Sprovieri Volley Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le decisioni del Giudice Sportivo; Il Triathlon Calabria celebra il duemilaeventicinque: sabato le premiazioni della Coppa regionale con i vertici federali; Coppa Calabria al via: la Pallavolo Rossano debutta in casa contro la Pink Volo Lamezia; Coppa Calabria, nuova avventura per l’Amaro Dhelios: al via il Memorial “Sergio Sorrenti”. Coppa regionale Calabria, in campo con onore: la Dhelios cede 1-3 alla capolista Olimpia Bagnara - Una bella prova in vista della corsa salvezza e del prossimo impegno, programmato per giorno 18 sul campo della Volo Volley Lamezia, da giocarsi al Palagatti ... reggiotoday.it

La Puliservice trionfa in Coppa Regionale Calabria per 3 a 0 - Il primo round della Coppa Regionale Calabria, “Memorial Sergio Sorrenti”, lo vincono le amaranto. reggiotv.it

Coppa Calabria, nuova avventura per l’Amaro Dhelios: al via il Memorial “Sergio Sorrenti” - L’Amaro Dhelios, team associato al progetto Sportspecialist e impegnato nel campionato di Serie C maschile, è pronto a scendere in campo per l’inizio della Coppa ... reggiotv.it

La finale di Coppa Italia regionale costringerà i biancazzurri a un altro turno infrasettimanale in trasferta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.