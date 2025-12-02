Derby con profili di rischio Altro divieto per i tifosi amaranto | niente trasferta a Livorno

Un altro divieto di trasferta per i tifosi amaranto, che non potranno seguire la squadra sabato a Livorno. Il Gruppo operativo di sicurezza ha recepito le indicazioni del Casms e il prefetto ha firmato il decreto con cui si vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo. Una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

In vista del derby tra Benevento e Salernitana, in programma il lunedì 1° dicembre alle 20:30, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha evidenziato profili di rischio tali da richiedere un rafforzamento delle misure organizzative. La decisione - facebook.com Vai su Facebook

Max tiene il profilo basso: cos'è successo nel post partita del Derby Vai su X

Pisa-Lazio, trasferta vietata per "altissimi profili rischio per sicurezza pubblica" - "Altissimi profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica dovuti all'accesa rivalità, anche di natura politica, tra le due tifoserie". Riporta adnkronos.com

Il derby Ascoli-Samb è blindato, schierati 300 agenti per l'alto rischio. Percorsi riservati per i bus delle squadre per evitare agguati - Saranno oltre 300 gli agenti impegnati tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia locale, polizia penitenziaria ai quali si aggiungeranno le squadre dei vigili del fuoco e il personale ... Si legge su corriereadriatico.it

Derby Lazio-Roma anticipato: si gioca domenica 21 settembre alle 12,30. Troppo alto il rischio di scontri - Esperimento fallito, si torna al passato e dopo otto anni il derby tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre in casa dei biancocelesti, si giocherà alle 12. Come scrive roma.corriere.it

Rimini, il derby con il Forlì a forte rischio. Anche la richiesta di sospensiva potrebbe non bastare - In casa Rimini continua la partita giudiziaria fra il Comune e la Building Company, proprietaria del club, per l’utilizzo dello stadio Romeo Neri che avrà il suo culmine nella pronuncia nel merito ... tuttomercatoweb.com scrive

Inter, Dumfries: fastidio alla caviglia sinistra. Derby a rischio - Fastidio alla caviglia sinistra per Denzel Dumfries che è a rischio per il derby contro il Milan in programma domenica ... sport.sky.it scrive

Derby Lazio-Roma, niente più sfide ad alto rischio di sera e divieto di trasferta per tre partite - Siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa», questo aveva detto il ... Si legge su iltempo.it