Dentro la bolla criminale di Roma sud dove la droga si ordina al telefono e i ragazzi cercano riscatto
Una telefonata, e la droga arriva direttamente nei quartieri di Tor de' Cenci. È qui che i ragazzi cercano di uscire dalla spirale della criminalità, mentre le palazzine dell’Ater, vecchie e fatiscenti, si affacciano silenziose sotto il freddo del sole invernale. La periferia sud di Roma nasconde storie di speranza e di lotta quotidiana contro un sistema che sembra dimenticare chi ci vive.
È una fredda giornata di sole in via Salvatore Lorizzo, a Tor de' Cenci. Nella periferia sud di Roma la luce invernale si infrange sulle palazzine Ater, che i residenti definiscono fatiscenti, senza riuscire a scaldarle. È un quartiere dormitorio, dove l'omertà convive con la spavalderia dei baby.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Sud
MasterChef, l'eliminata Irene: «Psicologicamente è durissima, si vive dentro una bolla. La cucina? Continuo a studiare legge, poi si vedrà»
Irene Rescifina, eliminata a soli 20 anni da MasterChef, apre il suo cuore.
Droga, soldi falsi e sesso. Così Telegram è diventata la piazza criminale più grande di Roma
Telegram si è affermata come una delle principali piattaforme per attività illegali a Roma, offrendo spazi per il traffico di droga, denaro falso, documenti contraffatti e altri illeciti.
Serie A, l’alta classifica in attesa di Udinese-Roma e Bologna-Milan. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.