Droga soldi falsi e sesso Così Telegram è diventata la piazza criminale più grande di Roma
Telegram si è affermata come una delle principali piattaforme per attività illegali a Roma, offrendo spazi per il traffico di droga, denaro falso, documenti contraffatti e altri illeciti. Questa realtà evidenzia come il canale digitale venga sempre più utilizzato per operazioni illecite, creando un ambiente di scambio e vendita che richiede attenzione e interventi mirati per contrastarne l’espansione.
Sesso, droga, ma anche farmaci, soldi e documenti falsi. Telegram è ormai sempre di più la piazza virtuale preferita per chi vuole fare affari nel panorama dell'illegalità digitale, un habitat perfetto per chi vuole acquistare o vendere droghe, soldi falsi, documenti contraffatti e perfino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
