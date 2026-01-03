Droga soldi falsi e sesso Così Telegram è diventata la piazza criminale più grande di Roma

Telegram si è affermata come una delle principali piattaforme per attività illegali a Roma, offrendo spazi per il traffico di droga, denaro falso, documenti contraffatti e altri illeciti. Questa realtà evidenzia come il canale digitale venga sempre più utilizzato per operazioni illecite, creando un ambiente di scambio e vendita che richiede attenzione e interventi mirati per contrastarne l’espansione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.