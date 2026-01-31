Irene Rescifina, eliminata a soli 20 anni da MasterChef, apre il suo cuore. La ragazza racconta che affrontare questa esperienza è stato psicologicamente molto difficile, come vivere in una bolla. Non si ferma a pensare alla cucina: Irene continua a studiare legge e non esclude nulla per il futuro. La sua giovane età e la maturità con cui affronta le sfide si fanno notare.

A soli 20 anni, Irene Rescifina esce da MasterChef Italia con una consapevolezza nuova. Non solo culinaria, ma personale. La studentessa di Giurisprudenza, nata a Pamplona e oggi residente a Bologna, racconta la sua esperienza come un percorso intenso, capace di metterla alla prova ben oltre i fornelli. «Un’esperienza fantastica. Riguardandomi in tv ho rivissuto tutte le emozioni. Sono una persona diversa e arricchita, sono felicissima. Lo rifarei altre mille volte», confessa senza esitazioni. Le discussioni con Franco e la pressione psicologica Tra le dinamiche più commentate, anche il rapporto con Franco, con cui Irene chiarisce senza polemiche: «Con Franco ho un buon rapporto. 🔗 Leggi su Leggo.it

MasterChef, l'eliminata Irene: «Psicologicamente è durissima, si vive dentro una bolla. La cucina? Continuo a studiare legge, poi si vedrà»

