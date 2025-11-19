Meloni al Quirinale | incontro con Mattarella dopo le polemiche tra Fratelli d' Italia e il Colle
Appena rientrata da Mestre, la premier Meloni si è recata al Quirinale per un incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. A quanto si apprende, sarebbe stata la stessa presidente del Consiglio a proporre la visita, con una telefonata al Capo dello Stato nella mattinata di mercoledì 19. 🔗 Leggi su Today.it
