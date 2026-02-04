Decoro urbano | nuova ordinanza contro imbrattamenti e dispersione microplastiche

Da parmatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Parma ha firmato una nuova ordinanza per fermare l’imbrattamento e la dispersione di microplastiche. Da oggi, è vietato su tutto il territorio comunale rilasciare palloncini, lanterne cinesi, nastri colorati e coriandoli di plastica, anche se sono biodegradabili. Lo scopo è proteggere il decoro urbano e ridurre l’inquinamento causato da questi materiali. Chi viola la regola rischia sanzioni, e le autorità si preparano a controllare che tutti rispettino il divieto.

Il Comune di Parma ha emanato una nuova ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale il rilascio volontario e incontrollato di palloncini (anche biodegradabili), nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e altri dispositivi aerostatici, così come il lancio su suolo pubblico.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

