Decoro urbano | nuova ordinanza contro imbrattamenti e dispersione microplastiche

Il Comune di Parma ha firmato una nuova ordinanza per fermare l’imbrattamento e la dispersione di microplastiche. Da oggi, è vietato su tutto il territorio comunale rilasciare palloncini, lanterne cinesi, nastri colorati e coriandoli di plastica, anche se sono biodegradabili. Lo scopo è proteggere il decoro urbano e ridurre l’inquinamento causato da questi materiali. Chi viola la regola rischia sanzioni, e le autorità si preparano a controllare che tutti rispettino il divieto.

