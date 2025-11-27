Volontari fanno' piazzale pulito' per il decoro urbano

27 nov 2025

Un gruppo di cittadini che ogni settimana si riunisce in piazza Vittorio Veneto a Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno, per ripulirla da cartacce, bottiglie e sigarette. E' l'iniziativa ‘Piazzale Pulito' che promuove dunque l'amore per il proprio territorio. "Siamo un gruppo di pensionati -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

