Il Comune di Chianciano ha adottato una nuova ordinanza firmata dal sindaco Grazia Torelli, mirata a migliorare la sicurezza urbana e il decoro. Le misure includono il divieto di vendita di alcolici in vetro durante le ore notturne, restrizioni al consumo negli spazi pubblici e sanzioni fino a 500 euro. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Divieto di vendita per asporto di alcolici in vetro nelle ore notturne, limitazioni al consumo negli spazi pubblici e sanzioni fino a 500 euro: con una ordinanza sindacale Grazia Torelli introduce misure urgenti "per tutela della sicurezza urbana, del decoro e dell’ambiente". Il provvedimento arriva in un contesto già "sotto osservazione": nelle ultime settimane la città termale è stata teatro di servizi straordinari interforze "ad alto impatto", mirati a presidiare aree sensibili per contrastare occupazioni e bivacchi negli alberghi dismessi, oltre a controlli in zone di aggregazione serale. L’ordinanza sarà in vigore fino al 15 febbraio e stabilisce che dalle 21 alle 7 su tutto il territorio comunale: è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro; resta consentita la somministrazione e il consumo all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne privatepertinenziali regolarmente autorizzate; nello stesso intervallo orario è vietato il consumo in aree pubbliche di alcolici in vetro, salvo i casi dei dehors e delle aree in concessione autorizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza urbana e decoro. Scatta la nuova ordinanza nel comune di Chianciano

