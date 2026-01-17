Sicurezza urbana e decoro Scatta la nuova ordinanza nel comune di Chianciano
Il Comune di Chianciano ha adottato una nuova ordinanza firmata dal sindaco Grazia Torelli, mirata a migliorare la sicurezza urbana e il decoro. Le misure includono il divieto di vendita di alcolici in vetro durante le ore notturne, restrizioni al consumo negli spazi pubblici e sanzioni fino a 500 euro. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.
Divieto di vendita per asporto di alcolici in vetro nelle ore notturne, limitazioni al consumo negli spazi pubblici e sanzioni fino a 500 euro: con una ordinanza sindacale Grazia Torelli introduce misure urgenti "per tutela della sicurezza urbana, del decoro e dell’ambiente". Il provvedimento arriva in un contesto già "sotto osservazione": nelle ultime settimane la città termale è stata teatro di servizi straordinari interforze "ad alto impatto", mirati a presidiare aree sensibili per contrastare occupazioni e bivacchi negli alberghi dismessi, oltre a controlli in zone di aggregazione serale. L’ordinanza sarà in vigore fino al 15 febbraio e stabilisce che dalle 21 alle 7 su tutto il territorio comunale: è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro; resta consentita la somministrazione e il consumo all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne privatepertinenziali regolarmente autorizzate; nello stesso intervallo orario è vietato il consumo in aree pubbliche di alcolici in vetro, salvo i casi dei dehors e delle aree in concessione autorizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Comune: ordinanza antibivacco in favore di tutela e decoro
Leggi anche: Sarà vietato a Natale! Scatta l’ordinanza nel comune italiano: cosa succede
Sicurezza urbana e decoro. Scatta la nuova ordinanza nel comune di Chianciano; Strade colabrodo a Lamezia, scatta l’allarme sicurezza; Sicurezza e decoro nel Centro Storico di Crotone: sopralluogo del Sindaco e del Questore.
Sicurezza urbana e decoro. Scatta la nuova ordinanza nel comune di Chianciano - Divieto di vendita per asporto di alcolici in vetro nelle ore notturne, limitazioni al consumo negli spazi pubblici e sanzioni fino a 500 euro: con una ordinanza sindacale Grazia Torelli introduce ... msn.com
Due interventi di sicurezza urbana. Chiama gli agenti e poi li aggredisce - Nell’altro episodio un ubriaco è stato fermato dalla polizia locale ... msn.com
Forio, controlli su sicurezza e decoro - Il Comune di Forio rafforza i controlli su sicurezza, decoro e vivibilità urbana con la Polizia Locale in azione sul territorio. ilgolfo24.it
++ Sicurezza, la ricetta del sindaco Lo Russo ++ Nell’intervista rilasciata a Il Foglio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo torna sul tema della sicurezza urbana indicando una linea “di serietà e pragmatismo”. Per il primo cittadino è necessario “raccontare la re - facebook.com facebook
Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.