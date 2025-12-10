Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi la folla per il firmacopie

Nicolas Sarkozy ha presentato a Parigi il suo libro ‘Diario di un detenuto’, attirando un grande pubblico. Migliaia di persone si sono radunate in libreria per partecipare al firmacopie dell’ex presidente francese, che ha condiviso le sue riflessioni e esperienze attraverso questa nuova pubblicazione.

Migliaia di persone hanno fatto la fila per poter incontrare l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che oggi ha presentato il suo libro, ‘Diario di un detenuto’, in una libreria di Parigi. L’opera racconta i 20 giorni trascorsi nel carcere di La Santé dove Sarkozy è stato tenuto in isolamento, lontano dagli altri detenuti per motivi di sicurezza. La sua solitudine è stata interrotta solo dalle visite di sua moglie, l’ex top model e cantante Carla Bruni, e dei suoi avvocati. L’ex numero uno dell’Eliseo era stato giudicato colpevole di associazione a delinquere per aver finanziato la sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie

Domani, 10 dicembre, partirà in Francia il tour nelle librerie attraverso il quale Nicolas Sarkozy racconterà i risvolti legati alla sua prigionia, raccolti nel suo nuovo libro, intitolato "Diario di un prigioniero" ? https://shorturl.at/brKts Vai su Facebook

L'idea contro gli incidenti del figlio di Nicolas Sarkozy, candidato alle municipali di Mentone? Abolire semafori e segnaletica Vai su X