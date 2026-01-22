Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo. La modifica ha suscitato diverse reazioni e discussioni, aprendo un dibattito sulla definizione e la tutela delle vittime. La riforma, al centro di attenzione politica e sociale, si inserisce nel contesto delle norme volte a contrastare efficacemente la violenza di genere.

Una riformulazione che ha scatenato le polemiche. Il testo del ddl sulle nuove norme in materia di violenza sessuale è stato modificato per volontà della presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, sollevando critiche dai partiti delle opposizioni. Va specificato che le modifiche sono arrivate durante il passaggio in Commissione al Senato, dopo che il testo era stato approvato all’unanimità alla Camera (con l’accordo tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein). «L’atto sessuale - si legge nel nuovo testo - è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola «consenso»

Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: via la parola "consenso"La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno.

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?”Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Norma sul consenso, maggioranza in tilt; Che cos'è il consenso riconoscibile e perché è importante parlare del ddl sulla violenza sessuale?; Bongiorno presenta riformulazione ddl stupri, sparisce parola consenso; Antisemitismo, in Senato due nuovi ddl a firma M5S e Nm: saranno 7 con quello 'ufficiale' Pd.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via la parola consenso, sanzioni ridotte. Rivolta a sinistraLa riformulazione proposta dalla presidente della Commissione Giusrizia. Lorenzin (Pd): Spostare l'asse dal consenso alla volontà o al dissenso significa ribaltare l'onere sulla vittima ... msn.com

Ddl violenza sessuale, Governo cambia testo: da consenso a dissenso/ Ira Pd-M5s, Bongiorno tutela vittimeDdl Violenza Sessuale, modifica Governo con Bongiorno (Lega): via il consenso libero e dentro la formula sul dissenso. Cosa cambia: ira a sinistra ... ilsussidiario.net

Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, ora all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il testo sostituisce il princi - facebook.com facebook

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice” x.com