Ddl sicurezza tra le misure in arrivo punizioni per minori fermi preventivi controlli più rigidi su migranti e lo ‘scudo’ penale per agenti

Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede misure più dure contro i minori coinvolti in reati, con possibili fermi preventivi fino a 12 ore. Aumentano anche i controlli su migranti e ong, mentre le forze dell’ordine avranno uno 'scudo penale' che le proteggerà da eventuali conseguenze legali. Le modifiche puntano a rafforzare l’apparato repressivo, modificando norme su dissenso e immigrazione.

Il ddl e il decreto delineano un rafforzamento degli strumenti repressivi su dissenso e immigrazione, insieme a un ampliamento delle tutele per le forze dell'ordine Punizioni più severe per i minori, fermi preventivi fino a 12 ore, controlli più rigidi su migranti e ong e uno 'scudo penale' p.

