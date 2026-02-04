Davis | Sogno l' Europa con l' Udinese La pizza? Meglio quella inglese

Davis sogna l’Europa con l’Udinese, anche se dovrà restare fuori per un mese a causa dell’infortunio. Il bomber inglese si mostra positivo e scherza sulla pizza, preferendo quella inglese a quella italiana. Nonostante il dolore, Davis si dice carico e pronto a tornare in campo quanto prima.

La speranza è stampata sul viso. Dalle lacrime al sollievo. Keinan Davis, sette gol in campionato e tre assist in 22 presenze, è il centravanti, il numero 9 dell’Udinese sul quale i tifosi, carichi dopo la vittoria con la Roma, poggiano tanti sogni di gloria. I sui timbri: Inter, Sassuolo, Lecce, Parma, Lazio, Pisa e Verona. Contro i giallorossi lunedì sera non aveva segnato, ma Ndicka ricorderà a lungo le sue devastanti progressioni. Però dopo 54 minuti questo ragazzone inglese con movenze da pantera, che ai più anziani ricorda George Weah e ai più giovani Romelu Lukaku, si è fermato e ha chiesto il cambio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Davis Udinese

Ultime notizie su Davis Udinese

Coppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno»Campane a festa per l'Italia. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - e la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 3-0 la ... leggo.it

L'Italia vince la Coppa Davis, il sogno di Cobolli due mesi fa a GenovaIl tennista, ai nostri microfoni, aveva dichiarato: Un giorno riuscirò a fare parte della squadra che alzerà la Coppa Davis e spero che avvenga il prima possibile. L'Italia conquista la terza Coppa ... rainews.it

