De Canio si racconta | Tanti ricordi Udinese capolista? Un sogno e potevo firmare addirittura per quella squadra

Luigi “Gigi” De Canio, ex calciatore e allenatore, ha condiviso oggi a La Gazzetta alcuni ricordi della sua carriera. Originario di Matera, De Canio ha parlato delle sue esperienze nel calcio, tra cui il sogno di poter firmare con l’Udinese, allora capolista. La sua storia rappresenta un percorso di passione e dedizione, che lo ha riportato di recente nella sua città natale.

De Canio si è raccontato oggi a La Gazzetta parlando ovviamente del suo passato. La situazione Luigi "Gigi" De Canio, una vita per il calcio, è tornato a casa nella sua Matera. Ecco l'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L'INIZIO IN PANCHINA «Era la società dell'allora presidente della Regione Basilicata, il professor Gaetano Michetti,

