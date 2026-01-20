Il Dado Moroni 4th in concerto al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo

Il 23 gennaio, il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospiterà il concerto del Dado Moroni 4th. Quattro musicisti di talento, uniti dalla passione per il jazz, proporranno un repertorio che coniuga innovazione e rispetto per le radici del genere. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un jazz contemporaneo fedele alla tradizione, in un contesto intimo e raffinato.

Venerdì 23 gennaio il Dado Moroni 4th sarà al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Quattro personalità forti e profondamente radicate nel linguaggio del jazz contemporaneo, unite da una visione comune che guarda lontano senza mai recidere il legame con la tradizione.

