Film in TV dell' Epifania | cosa guardare tra Barbie e Aldo Giovanni e Giacomo nella serata del 6 gennaio 2026

Il 6 gennaio 2026, la programmazione televisiva dell’Epifania offre diverse opzioni di intrattenimento, tra film di successo, classici e produzioni di animazione. Che siate appassionati di storie iconiche come Barbie o preferiate l’ironia di Aldo, Giovanni e Giacomo, la serata propone alternative adatte a tutti i gusti. Un’occasione per trascorrere la serata in famiglia o in relax, scegliendo tra i programmi più interessanti della giornata.

Tra classici intramontabili, prime visioni e animazione per tutte le età, il 6 gennaio la TV si riempie di cinema. Ecco tra cosa scegliere per passare un'Epifania al top. L'Epifania tutte le feste porta via, ma in televisione lascia spazio a una programmazione cinematografica particolarmente ricca. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, i palinsesti generalisti e tematici si riempiono di tantissimi film pensati per pubblici diversi: grandi classici da rivedere in famiglia, titoli romantici da divano e coperta, blockbuster recenti e film d'animazione per grandi e piccini. Ecco allora cosa vedere oggi in TV per la Befana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

