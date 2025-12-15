Al cinema in settimana | da Aldo Giovanni e Giacomo a David Lynch – I Cortometraggi

Questa settimana al cinema si presenta un ricco programma con diverse proposte. Tra le novità, spicca la proiezione di “David Lynch – I Cortometraggi”, parte della rassegna “The Big Dreamer”. L'evento offre l'opportunità di scoprire i primi lavori di uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo, attraverso una selezione di cortometraggi.

Arriva al cinema “David Lynch – I Cortometraggi”. La proiezione, che rientra nella rassegna “The Big Dreamer”, propone una raccolta dei primi lavori di questo grande regista. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Zootropolis 2”, “Jujutsu Kaisen: Esecuzione”, “Oi vita mia”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto”, “L’uovo dell’angelo”, “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t”, “Leopardi & Co”, “Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale”, “L’ombra del corvo” e “Together”. Bergamonews.it

Spettatori in Platea (I Corti) - Completo | Aldo Giovanni e Giacomo

Al cinema in settimana: da Aldo, Giovanni e Giacomo a “Eternity” - Da annotare, inoltre, il ritorno sul grande schermo del film “Mamma ho perso l’aereo” in occasione dei 35 anni della sua uscita. bergamonews.it