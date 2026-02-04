Venerdì 6 febbraio Dario Zampa torna sul palco di Pontebba, questa volta al Teatro Italia, con il suo nuovo spettacolo

Secondo appuntamento per Dario Zampa nella programmazione del Circuito ERT 2526. Dopo aver aperto la stagione di Talmassons lo scorso novembre, il cantautore friulano andrà in scena venerdì 6 febbraio al Teatro Italia di Pontebba con Crôs e croseris ( Croci e incroci ). Alle 20.45 assieme a Dario Zampa saliranno sul palco i musicisti Sebastiano Zorza (fisarmonica), Omar Malisan (chitarra), Andrea Grosso (basso), Nicola Masolini (percussioni) e la corista Grazia Rapetti. La voce narrante è di William Cisilino, Direttore dell’ARLeF. La serata è presentata fuori abbonamento. Crôs e croseris è uno spettacolo in lingua friulana che racconta i vari passaggi della storia recente che hanno cambiato lentamente, ma inesorabilmente, il modo di vivere, di pensare e di parlare dei friulani. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Dario Zampa venerdì 6 febbraio a Pontebba

Approfondimenti su Dario Zampa

Dario Zampa torna in scena con il suo nuovo spettacolo

Venerdì 2 gennaio 2026 a Novara si terrà il funerale di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni deceduto la settimana scorsa nel canale Cavour ad Agognate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dario Zampa

Argomenti discussi: Crôs e croseris, Dario Zampa porta in scena la storia recente dei friulani e sui futuri possibili, 6 febbraio 2026.

DARIO ZAMPA A PONTEBBA CON IL NUOVO SPETTACOLO CRÔS E CROSERIS Secondo appuntamento per Dario Zampa nella programmazione del Circuito ERT 25/26. Dopo aver aperto la stagione di Talmassons lo scorso novembre, il cantautore friulan - facebook.com facebook