Crôs e croseris Dario Zampa porta in scena la storia recente dei friulani e sui futuri possibili
Dario Zampa torna in scena con il suo nuovo spettacolo
Secondo appuntamento per Dario Zampa nella programmazione del Circuito Ert 2526. Dopo aver aperto la stagione di Talmassons lo scorso novembre, il cantautore friulano andrà in scena venerdì 6 febbraio al Teatro Italia di Pontebba con Crôs e croseris (Croci e incroci). Alle 20.45 assieme a Dario.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Dario Zampa
Giovani di Confagricoltura a confronto sui possibili scenari futuri della Pac
La storia di Dario, dalla Sicilia all’Islanda: “Ora faccio la guida sui ghiacciai e vivo senza stress”
Dario, originario di Palermo, ha deciso di cambiare vita e partire alla scoperta del mondo.
Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.
Dario Zampa Cantautore - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.