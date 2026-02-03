Vallecrosia nomina nuovo capo polizia locale in attesa dell’ufficializzazione del ruolo

Vallecrosia ha scelto il suo nuovo capo della polizia locale. Alfredo Tinelli è stato nominato ufficialmente, anche se l’ufficializzazione del ruolo deve ancora arrivare. La città si prepara a una fase di transizione, con l’obiettivo di rafforzare il comando e migliorare la gestione della sicurezza.

Alfredo Tinelli è stato nominato nuovo responsabile della Polizia locale di Vallecrosia, in attesa dell’ufficializzazione del ruolo. La nomina è stata effettuata con un decreto del sindaco Fabio Perri, che ha scelto il dipendente comunale per i suoi requisiti giuridici e professionali. Tinelli sostituisce Jenny D’Agostino, che aveva ricoperto il ruolo fino alla scadenza del 31 gennaio. L’incarico, previsto per sei mesi, terminerà il 31 luglio. La scelta è stata motivata dal “riassetto organizzativo” del Comando della Polizia locale, con l’obiettivo di implementare attività di vigilanza in materia ambientale e tutela del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

