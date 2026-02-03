Il dirigente dell' Immigrazione Dario Infurna promosso a vice questore aggiunto

Dario Infurna, attuale dirigente dell’ufficio Immigrazione della Questura, è stato promosso a vice questore aggiunto. La notizia è stata comunicata ufficialmente questa mattina. Infurna continuerà a seguire le pratiche legate all’immigrazione, ma ora con un ruolo di maggior responsabilità. La sua nomina rappresenta un passo avanti nella carriera e un segnale di fiducia da parte delle autorità.

Dario Infurna, attuale dirigente dell'ufficio Immigrazione della Questura, è stato promosso al grado di vice questore aggiunto della polizia. Lo ha fatto il consiglio di amministrazione per il personale, su proposta del capo della polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dal 1° gennaio, Elena Raggio assume ufficialmente la guida dell’Ufficio immigrazione presso la Questura di Lecce.

Dopo quarantuno anni di servizio nella Polizia di Stato, il vice questore Angelo Sais ha concluso la carriera il 18 dicembre dello scorso anno.

