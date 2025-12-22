Franco Battiato | il biopic con Dario Aita ha una data di uscita al cinema anche se per soli 3 giorni

Dario Aita è Franco Battiato nel nuovo biopic coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures: ecco quando e dove vederlo Si intitola Franco Battiato. Il lungo viaggio ed è il racconto di un viaggio interiore: quello di Franco Battiato lungo il percorso che lo porta al successo, dalla Sicilia a Milano negli anni Settanta. Ad interpretare il giovane cantautore, Dario Aita. Il film sarà nelle sale solo il 2, 3 e 4 febbraio. Il biopic Diretto dal regista Renato De Maria, scritto da Monica Rametta e coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il film è un evento speciale per Nexo Studios. Il biopic è incentrato sugli anni giovanili del grande cantautore: i momenti cruciali del cammino verso il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

