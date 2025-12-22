Franco Battiato | il biopic con Dario Aita ha una data di uscita al cinema anche se per soli 3 giorni
Dario Aita è Franco Battiato nel nuovo biopic coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures: ecco quando e dove vederlo Si intitola Franco Battiato. Il lungo viaggio ed è il racconto di un viaggio interiore: quello di Franco Battiato lungo il percorso che lo porta al successo, dalla Sicilia a Milano negli anni Settanta. Ad interpretare il giovane cantautore, Dario Aita. Il film sarà nelle sale solo il 2, 3 e 4 febbraio. Il biopic Diretto dal regista Renato De Maria, scritto da Monica Rametta e coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il film è un evento speciale per Nexo Studios. Il biopic è incentrato sugli anni giovanili del grande cantautore: i momenti cruciali del cammino verso il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Franco Battiato. Il Lungo Viaggio: al via le riprese del Film TV biopic con Dario Aita nei panni del grande Maestro
Leggi anche: “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, al via le riprese del tv movie con Dario Aita
Rai Fiction, cosa andrà in onda nel 2026; Da Ranieri a Gassmann e Fiorello, in arrivo un anno di grandi serie; I palinsesti Rai: ecco le fiction, i tv movie e le serie del 2026 tra conferme e novità; Tutte le fiction Rai in partenza all’inizio del 2026: date, titoli e novità.
Franco Battiato: il biopic con Dario Aita ha una data di uscita al cinema (anche se per soli 3 giorni) - Dario Aita è Franco Battiato nel nuovo biopic coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures: ecco quando e dove vederlo ... movieplayer.it
“FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” a febbraio il biopic. Guarda il trailer - Arriva nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios “FRANCO BATTIATO. newsic.it
A febbraio nelle sale cinematografiche arriva “Franco Battiato. Il lungo viaggio” - ROMA (ITALPRESS) – Arriva nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio come evento speciale per Nexo Studios “Franco Battiato. italpress.com
Il 2, il 3 e il 4 febbraio Nexo Studios porterà al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio, il biopic diretto da Renato De Maria, scritto da Monica Rametta, coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures e dedicato, come suggerisce il titolo, a Franco Battiato. Nel c - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.